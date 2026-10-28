Прокуратура не стала утверждать обвинение по делу о хищении 8,8 млрд руб. у НПФ

Как ранее писал “Ъ”, следствие утверждало, что фигуранты объединились в организованную группу, которая в 2014–2018 годах совершила хищение средств НПФ «Урал ФД», Торгово-промышленного пенсионного фонда, фонда «Церих», «Мечел-фонда», НПФ металлургов и Первого национального пенсионного фонда, купив на бирже «заведомо неликвидные облигации», в том числе компаний «УНГП-Финанс» и «Дельта-Финанс». Ущерб следствие оценило в 8,8 млрд руб. Агентство, признанное потерпевшей стороной, заявило к фигурантам иск на сумму предполагаемого ущерба. В ходе следствия все фигуранты вину отрицали.