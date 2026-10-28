Проект благоустройства набережной в тамбовском Уварово разработает местная фирма

По данным Rusprofile, ООО «ЕАРХ» зарегистрировано в Тамбове в феврале 2020 года и специализируется на архитектурной деятельности. Уставный капитал составляет 300 тыс. руб. Генеральным директором является Андрей Лятавский, который владеет 33,3% компании. Евгении Пучиной и Алексею Пучину принадлежат аналогичные равные доли. Выручка общества в 2025 году сократилась на 60% — с 25 млн до 10 млн руб. Чистая прибыль в 15 млн руб. в 2024-м сменилась убытком в 1,3 млн руб. в 2025 году.