Проект благоустройства набережной в тамбовском Уварово разработает местная фирма
Администрация Уварово Тамбовской области подвела итоги конкурса на разработку проектно-сметной документации второго этапа благоустройства прибрежной зоны реки Ворона. Контракт заключили с местным ООО «ЕАРХ», предложившим выполнить работы за 2,2 млн руб., что на 57% ниже начальной цены — 5 млн руб. Информация опубликована в ЕИС «Закупки». Работы подрядчику необходимо завершить до 18 декабря 2026 года.
На участие в торгах поступило шесть заявок — имена остальных претендентов на подряд не раскрываются. При этом на портале указаны два участника, с которыми планировалось заключить контракт: победитель закупки и еще один кандидат, предложивший выполнить работы за 4 млн руб. Его заявку отозвали 16 октября 2026-го. Причины такого решения не раскрываются.
«ЕАРХ» предстоит разработать проект благоустройства прибрежной зоны с пешеходными дорожками, велоинфраструктурой, парковками, подъездами и функциональными зонами. Также необходимо предусмотреть детские, спортивные и рекреационные площадки, зоны отдыха, малые архитектурные формы и городскую мебель. Кроме того, документация должна включать решения по озеленению, освещению, водоотводу, видеонаблюдению и организации безбарьерной среды. Источник финансирования — городской бюджет.
По данным Rusprofile, ООО «ЕАРХ» зарегистрировано в Тамбове в феврале 2020 года и специализируется на архитектурной деятельности. Уставный капитал составляет 300 тыс. руб. Генеральным директором является Андрей Лятавский, который владеет 33,3% компании. Евгении Пучиной и Алексею Пучину принадлежат аналогичные равные доли. Выручка общества в 2025 году сократилась на 60% — с 25 млн до 10 млн руб. Чистая прибыль в 15 млн руб. в 2024-м сменилась убытком в 1,3 млн руб. в 2025 году.
В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что благоустройство прибрежной зоны реки Ворона стало одним из четырех проектов-победителей от Тамбовской области в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.