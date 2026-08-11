В регионах Черноземья 23 проекта благоустройства победили в конкурсе Минстроя

По итогам XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 23 проекта из регионов Черноземья стали победителями и получат федеральные средства на строительство в 2027–2028 годах. Об этом сообщили местные органы власти и губернаторы. Финансирование в Белгородской и Тамбовской областях пока не озвучено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Белгородской области поддержку получили пять представленных на конкурс проектов. В Чернянском округе благоустроят центральную часть поселка Чернянка, в Прохоровском — общественную территорию на улице Советской. В Строителе Яковлевского округа появится парк, в Губкине — сквер, а в Старом Осколе преобразится парк «Победы».

В Воронежской области победителями стали четыре проекта — в Калаче, Нововоронеже, Верхнем Мамоне и Терновке. На их реализацию регион получит почти 340 млн руб. Столько же проектов-победителей — в Тамбовской области. В Тамбове хотят благоустроить территорию вдоль Бокинских прудов до поселка Строитель. В Мичуринске создадут культурно-научное пространство «Сад искусств» в парке культуры, в Котовске обновят центральную площадь с символом города — неваляшкой, а в Уварове — прибрежную зону реки Ворона.

В Курской области победили четыре места, на которые выделят 270 млн руб. Это площадь Кирилла и Мефодия с прилегающей территорией кинотеатра «Восток» в поселке Кшенский, парк имени 1 Мая и пространство перед кинотеатром «Россия» в Дмитриеве, центральная площадь и сквер перед школой №92 в поселке Пристень, а также вторая очередь «Аллей Атомграда» в Курчатове.

В Липецкой области победителями конкурса стали три проекта за 193,4 млн руб. Это «Данков выбирает движение» на улице Мичурина (велодорожки, зоны отдыха и парковки), второй этап благоустройства парка «Молодежный» и проект «Красный колорит и яблоки» (обновление центральной площади и пространства с тематическими инсталляциями).

Еще три проекта за 217 млн руб. стали победителями от Орловской области. В селе Никольское Должанского района благоустроят Цветочную площадь, в поселке Покровское — сквер Зарубина, а в деревне Волково Мценского района — парк Фета и Тургенева.

XI Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится Минстроем России в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Проекты-победители получают федеральные гранты. В прошлом году в Черноземье таковых было 15.

Анна Швечикова