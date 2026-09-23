В тамбовском Уварово ищут подрядчика для проектирования набережной реки Ворона

Администрация города Уварово Тамбовской области ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации второго этапа благоустройства прибрежной зоны реки Ворона. Начальная цена контракта — 5 млн руб. Соответствующая информация появилась в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть набережной реки Ворона в Уварово Тамбовской области

Фото: Правительство Тамбовской области Часть набережной реки Ворона в Уварово Тамбовской области

Фото: Правительство Тамбовской области

Источник финансирования — городской бюджет. Гарантийный срок — три года.

Согласно документации, работы предстоит начать с даты заключения контракта и закончить до 18 декабря 2026 года.

Площадь территории проектирования составляет 2,8 га. Подрядчику предстоит разработать проект благоустройства прибрежной зоны с пешеходными дорожками, велоинфраструктурой, парковками, подъездами и функциональными зонами. В проекте необходимо предусмотреть детские, спортивные и рекреационные площадки, зоны отдыха, малые архитектурные формы и городскую мебель.

Также документация должна включать решения по мощению территории, озеленению с сохранением существующих зеленых насаждений, наружному, архитектурному и декоративному освещению, установке ограждений и организации водоотвода. Кроме того, необходимо предусмотреть систему видеонаблюдения, навигационные и информационные конструкции, а также элементы безбарьерной среды — пандусы, доступные маршруты, тактильные покрытия и парковочные места для маломобильных граждан.

Заявки на аукцион принимаются до 9 октября, итоги подведут 16-го.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что благоустройство прибрежной зоны реки Ворона стало одним из четырех проектов-победителей от Тамбовской области в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

По данным портала госзакупок, в апреле 2025 года муниципальное учреждение «Городское хозяйство» Уварово заключило контракт на благоустройство прибрежной зоны реки Вороны стоимостью 184,2 млн руб. Подрядчиком стало чеченское ООО «Прочные основы» Владислава Тарана. В настоящее время контракт находится на стадии исполнения.

В августе прошлого года администрация Уварово объявила еще одну закупку — на благоустройство второго и третьего участков набережной. Начальная цена контракта составила 36 млн руб. Однако на участие в электронном аукционе не поступило ни одной заявки. В связи с этим торги признали несостоявшимися.

В ноябре того же года был объявлен аукцион на устройство сетей в прибрежной зоне с начальной стоимостью 7,5 млн руб. Контракт заключили с тамбовским ООО «Интегра» Юрия Кучина, которое снизило стоимость работ до 2,8 млн руб. В настоящее время исполнение контракта завершено.

В декабре 2025–го был объявлен аукцион на озеленение зоны с начальной стоимостью 3 млн руб. Заявок на участие не поступило, а закупку признали несостоявшейся.

В этом же месяце также был объявлен аукцион на выполнение работ по благоустройству объектов набережной реки Ворона с начальной стоимостью 3,5 млн руб. Контракт заключили с московским ООО «Велес-строй» Василия Якушева на сумму 3,1 млн руб. Исполнения контракта завершено.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что курское ООО «Управление капитального строительства» выполнит работы по второму этапу благоустройства парка «Советский сад» в поселке Медвенка Курской области. Проект вошел в число четырех победителей от региона во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений.

Мария Свиридова