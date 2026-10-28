Продажи новостроек на Ставрополье в сентябре выросли на треть
В сентябре число сделок на первичном рынке Ставропольского края увеличилось на 33% к августу, говорится в релизе аналитического центра «Авито Недвижимости».
Компания учитывала договоры долевого участия и купли-продажи квартир в новостройках. По ее данным, край вошел в число регионов, где продажи выросли за месяц, а средняя цена предложения составила 135 тыс. руб. за кв. м — это был самый низкий показатель среди 15 регионов-лидеров по числу сделок. Речь идет о стоимости квартир в объявлениях, а не о цене, по которой покупатели заключили сделки.
Всплеск совпал с изменением условий «Семейной ипотеки» с 1 октября. До этой даты семьи старались оформить договоры по прежним правилам. С начала октября ставка и максимальный размер кредита стали зависеть от числа детей и региона, а срок государственной поддержки ограничили 15 годами. Минфин сообщил об изменении условий программы; параметры новых правил приводит разбор решения Минфина.
Краевые данные по кредитованию подтверждают эту связь. В сентябре банки выдали в Ставропольском крае 1,06 тыс. льготных ипотек на 5,6 млрд руб. — на 114% больше по числу и на 110% по сумме, чем в августе. На такие кредиты пришлось 59% всех ипотечных займов на жилье в регионе. Рост выдач показывает, что сентябрьский спрос подпитывали покупатели, которые торопились воспользоваться прежними условиями господдержки.
По России число сделок с новостройками в сентябре выросло на 38% к августу и на 17% к тому же месяцу 2025 года. Ипотеку покупатели использовали в 71% сделок; количество покупок с кредитом за месяц прибавило 50%. Сентябрь стал самым успешным месяцем года по числу сделок. За январь—сентябрь продажи у застройщиков превысили прошлогодние на 5,4%, но прирост обеспечили в основном квартиры в уже сданных домах: сделок по договорам купли-продажи стало больше на 21%, тогда как по договорам долевого участия — лишь на 1,4%.
Средняя купленная в стране квартира в сентябре стоила 9,37 млн руб., а квадратный метр в сделках — 200,8 тыс. руб. При этом средняя цена предложения в Ставропольском крае оказалась заметно ниже общероссийских 208 тыс. руб. за кв. м. Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев предупредил, что сентябрьский рывок не гарантирует сохранения такого темпа: покупатели могут изменить планы после пересмотра условий ипотеки, а застройщикам придется привлекать их ценой и другими предложениями.