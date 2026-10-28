Продажи новостроек на Ставрополье в сентябре выросли на треть

По России число сделок с новостройками в сентябре выросло на 38% к августу и на 17% к тому же месяцу 2025 года. Ипотеку покупатели использовали в 71% сделок; количество покупок с кредитом за месяц прибавило 50%. Сентябрь стал самым успешным месяцем года по числу сделок. За январь—сентябрь продажи у застройщиков превысили прошлогодние на 5,4%, но прирост обеспечили в основном квартиры в уже сданных домах: сделок по договорам купли-продажи стало больше на 21%, тогда как по договорам долевого участия — лишь на 1,4%.