Ставропольские власти представили прогноз развития региона на ближайшие 3 года
Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин рассказал об основных параметрах прогноза социально-экономического развития на ближайшие три года. Власти предлагают использовать его при подготовке краевого бюджета. По оценке министерства, в 2026 году валовой региональный продукт (ВРП) вырастет на 1,4% и превысит 1,9 трлн руб. На 2027–2029 годы прогноз предусматривает ежегодный рост в диапазоне 3,4–4,3%, пишет Антон Доронин.
Одним из основных источников роста регион называет шесть крупных проектов в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, логистике и туризме. По данным господина Доронина, к августу в них вложили 213,3 млрд руб., более 99% средств обеспечили частные инвесторы. Проекты дали около 21,3 тыс. рабочих мест; объем произведенных товаров и услуг составил 106,9 млрд руб. В числе крупных направлений — производство удобрений и развитие курортов Кавказских Минеральных Вод. Эти результаты относятся к проектам, включенным в региональную модель развития, и сами по себе не отражают динамику всех инвестиций края.
В инвестиционном прогнозе есть и более напряженный фон. «Эксперт РА» сообщил, что за январь—июнь 2026 года вложения в основной капитал сократились на 22,6% в сопоставимых ценах и составили 120,8 млрд руб. По итогам года регион рассчитывает на 477,5 млрд руб. в текущих ценах, или на 11,9% больше год к году. Прогноз предполагает рост инвестиций до 695,5 млрд руб. к 2029 году; темп прироста должен ускориться с 2,5% в 2027 году до 2,9% в 2029-м.
Потребительский сектор пока показывает более устойчивую динамику. В 2025 году розничный оборот края превысил 1 трлн руб. и вырос на 9,4% в сопоставимых ценах. За первое полугодие 2026 года он достиг 542,2 млрд руб.; годовой прогноз — более 1,1 трлн руб., рост на 4,5%. К 2029 году власти рассчитывают на 1,3 трлн руб. В крае работают 585 ярмарочных площадок. При этом свежие данные губернатора, опубликованные 23 октября, говорят уже примерно о 27,5 тыс. ярмарок с начала года — на 6% больше, чем за тот же период 2025-го.
В сельском хозяйстве прогноз опирается на сильную базу прошлого года и осторожные ожидания на текущий. В 2025 году хозяйства края произвели продукцию на 340 млрд руб., прибавив 12% к 2024 году. Однако власти говорят о периоде адаптации к экономическим и климатическим условиям, прежде всего в растениеводстве и животноводстве. При сохранении инвестиций и господдержки, а также благоприятной погоде, к 2029 году выпуск должен достичь 310,5 млрд руб. Туристический прогноз предусматривает 2,6 млн гостей в 2026 году и 2,8 млн к 2029-му. Власти также указывают на долю туризма в экономике края в 3,8% в 2024 году и цель довести ее до 5% к 2030 году.
В июне 2026 года Ставропольский край занял 18-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ. По данным «Ъ», это первое попадание региона в первую двадцатку; в рейтинге оценивали условия для инвесторов, включая работу властей и доступность инфраструктуры. При этом рост туристического потока и розничных продаж соседствует с падением инвестиций в первом полугодии. Именно этот разрыв между целевыми показателями и текущей статистикой станет одним из ключевых условий исполнения прогноза.