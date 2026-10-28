Ставропольские власти представили прогноз развития региона на ближайшие 3 года

В сельском хозяйстве прогноз опирается на сильную базу прошлого года и осторожные ожидания на текущий. В 2025 году хозяйства края произвели продукцию на 340 млрд руб., прибавив 12% к 2024 году. Однако власти говорят о периоде адаптации к экономическим и климатическим условиям, прежде всего в растениеводстве и животноводстве. При сохранении инвестиций и господдержки, а также благоприятной погоде, к 2029 году выпуск должен достичь 310,5 млрд руб. Туристический прогноз предусматривает 2,6 млн гостей в 2026 году и 2,8 млн к 2029-му. Власти также указывают на долю туризма в экономике края в 3,8% в 2024 году и цель довести ее до 5% к 2030 году.