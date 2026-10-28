В Калининградской области расследуют хищение более восьми тонн топлива из воинской части
В Калининградской области возбудили уголовное дело о хищении более восьми тонн топлива, предназначенного для нужд Минобороны России. Об этом сообщается в официальном канале военных следственных органов СК России «Военслед» в Max.
По версии следствия, в 2025 году участники организованной группы под руководством лица, ответственного за хранение топлива, вывезли горючее с территории воинской части и продали его третьим лицам. В результате Минобороны был причинен ущерб в особо крупном размере.
Дело расследуется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Следственные действия продолжаются, ход расследования контролирует главное военное следственное управление СК России.