В Пензенской области отменили ограничения на продажу бензина
В Пензенской области отменили ограничения по объему продажи бензина и дизельного топлива. Такое решение приняли на заседании регионального правительства, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ситуацию удалось стабилизировать при поддержке правительства РФ и во взаимодействии с отраслевыми компаниями, отметил глава региона. По данным глав муниципалитетов, большинство АЗС обеспечены основными видами бензина и дизтоплива.
При этом в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности для стабилизации внутреннего рынка топливно-энергетических ресурсов. По словам губернатора, это позволит оперативно реагировать на изменения и при необходимости наращивать объемы резервов топлива.