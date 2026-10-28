Экс-депутат Госдумы Ксения Горячева станет советником лидера партии «Новые люди»
У председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева появится советник по женской повестке. Им стала бывший депутат Государственной думы Ксения Горячева, которая представляла Санкт-Петербург в восьмом созыве нижней палаты парламента. О назначении господин Нечаев заявил в соцсетях 28 октября.
«В партии женской повесткой занимаются многие: Сардана Авксентьева, Владислав Даванков, Роза Чемерис, другие депутаты и эксперты. У каждого свой участок. А Ксения теперь будет отвечать за то, чтобы эта работа шла скоординированно и в одном направлении»,— говорится в сообщении лидера партии.
Госпожа Горячева занимала депутатское кресло с 2021 по 2026 год. По итогам сентябрьских выборов она не смогла пройти в новый созыв. В Государственной думе она в основном занималась инициативами, связанными с защитой прав женщин. Также она является инициатором партийного проекта «Манифест женщин России». Инициативу запустили в мае 2026 года. За это время под манифестом подписались свыше 724 тысяч человек. Среди других предложений госпожи Горячевой — законопроекты против домашнего насилия и сталкинга.
С основателем компании «Фаберлик» Нечаевым Горячева познакомилась еще до создания партии. Она работала в созданном им факультете «Капитаны» на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.