Экс-депутат Госдумы Ксения Горячева станет советником лидера партии «Новые люди»

Госпожа Горячева занимала депутатское кресло с 2021 по 2026 год. По итогам сентябрьских выборов она не смогла пройти в новый созыв. В Государственной думе она в основном занималась инициативами, связанными с защитой прав женщин. Также она является инициатором партийного проекта «Манифест женщин России». Инициативу запустили в мае 2026 года. За это время под манифестом подписались свыше 724 тысяч человек. Среди других предложений госпожи Горячевой — законопроекты против домашнего насилия и сталкинга.