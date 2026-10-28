Выборы в Кнессет не выявили явного победителя
В первый день подсчета голосов после парламентских выборов в Израиле, состоявшихся 27 октября, партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху и союзные ей право-религиозные фракции вышли вперед, обойдя своих главных соперников — оппозиционный «Блок перемен». Однако уверенной победы, гарантирующей победителям контроль над 120-местным Кнессетом, сторонникам действующего премьера получить не удалось. Это дает старт коалиционному торгу по итогам гонки. Уверенные позиции арабских партий, которые получили 19 мандатов, указывают на то, что без договоренностей с ними основным политическим силам будет обойтись сложно.
Рекордная явка израильтян на парламентских выборах 27 октября, которая составила 77,7%, не помогла ключевым политическим силам получить абсолютное большинство мест (61 мандат) для контроля над 120-местным Кнессетом. После подсчета почти 86% бюллетеней основные игроки нынешней правящей коалиции в лице «Ликуда» и союзных ему право-религиозных партий получили 53 кресла, в то время как «Блок перемен» — 48. При этом в индивидуальном порядке партия «Ликуд» вышла вперед с 26 мандатами, в то время как ее главная соперница — партия «Яшар» бывшего главы Генштаба Гади Айзенкота — с 21 мандатом.
При этом главным событием нынешней парламентской гонки стало укрепление позиций арабских фракций — это Объединенный арабский список и РААМ, которые после подсчета почти 86% бюллетеней получили 19 мандатов.