Суд рассмотрит дело о распространении нежелательной литературы в Ярославле

Согласно материалам дела, до июля 2026 года в магазине «Читай-город» на улице Первомайской в Ярославле хранилась и распространялась литература, издаваемая американской организацией «Миссия Евразия». Она включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.