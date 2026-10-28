Суд рассмотрит дело о распространении нежелательной литературы в Ярославле
В Кировский районный суд Ярославля поступило дело об административном правонарушении в отношении ООО «Грамота», осуществляющего предпринимательскую деятельность через магазины «Читай-город». Компанию обвиняют в участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Согласно материалам дела, до июля 2026 года в магазине «Читай-город» на улице Первомайской в Ярославле хранилась и распространялась литература, издаваемая американской организацией «Миссия Евразия». Она включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
Дело возбуждено по ст. 20.33 КоАП РФ. Его рассмотрение назначено на 17 ноября 2026 года, сообщили в суде.