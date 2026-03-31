Валовой региональный продукт Воронежской области вырос до 1,8 трлн рублей

По предварительным оценкам, валовой региональный продукт (ВРП) Воронежской области в 2025 году составит около 1,8 трлн руб. с индексом физического объема 101,6%. Основными видами экономической деятельности, обеспечивающими 60% ВРП, являются производство, сельское хозяйство, торговля, строительство, транспортировка и хранение. Об этом на оперативном совещании в облправительстве рассказала министр экономического развития Воронежской области Людмила Запорожцева.

По данным регионального минэкономразвития, за прошлый год продукции было отгружено на 1,28 трлн руб. Область заняла седьмое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Объем инвестиций в основной капитал составил 348,5 млрд руб., регион сохранил третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО) по этому показателю после Москвы и Московской области.

В сельском хозяйстве объем производства увеличился на 16,4%. По словам госпожи Запорожцевой, Воронежская область, предварительно, заняла второе место в России по производству сельхозпродукции с объемом 476,4 млрд руб.

Оборот розничной торговли в регионе впервые превысил 1 трлн руб. По этому показателю область заняла третье место в ЦФО и 13-е по всей стране.

«Год по многим показателям у нас успешный, пока ожидания достаточно позитивные. Мы сейчас анализируем структуру занятости по отраслям и видим, что в тех отраслях, где занято наибольшее количество людей, процент работников, не оформивших трудовые отношения с работодателем, составляет от 15% до 30%, а в торговле, кажется, даже больше. Это вызывает беспокойство»,— прокомментировал цифры губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Вчера, 30 марта, «Ъ-Черноземье» сообщил, что по итогам 2025 года Воронежская область стала лидером макрорегиона в общероссийском рейтинге по вводу жилья. За прошлый год было введено более 1,9 млн кв. м или по 0,855 «квадрата» на каждого жителя области.

Денис Данилов