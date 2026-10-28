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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Балакове вернули государству землю лесного фонда

Незаконно оформленную частным лицом землю в Балакове вернули в федеральную собственность после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

t.me / busargin_r

Ведомство установило, что границы участка, право на который зарегистрировал местный житель, пересекают земли лесного фонда более чем на 12,4 тыс. кв. м. Незаконное формирование участка нарушило имущественные права России и права граждан на свободный доступ к лесам.
Прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании земли из незаконного владения. Теперь участок возвращен государству.
Нина Шевченко