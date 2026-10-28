В Балакове вернули государству землю лесного фонда
Незаконно оформленную частным лицом землю в Балакове вернули в федеральную собственность после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Ведомство установило, что границы участка, право на который зарегистрировал местный житель, пересекают земли лесного фонда более чем на 12,4 тыс. кв. м. Незаконное формирование участка нарушило имущественные права России и права граждан на свободный доступ к лесам.
Прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании земли из незаконного владения. Теперь участок возвращен государству.