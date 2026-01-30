Минюст США опубликовал 3 млн файлов Эпштейна

Министерство юстиции США объявило о том, что оно опубликовало еще более 3 млн документов по делу осужденного за сутенерство и секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна. Сообщается, что, в частности, были опубликованы 2 тыс. видео и 180 тыс. изображений. По данным Минюста, с учетом прошлых публикаций в общей сложности уже было опубликовано 3,5 млн документов по этому делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены Палаты представителей США изучают фотографии из файлов Джеффри Эпштейна

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Члены Палаты представителей США изучают фотографии из файлов Джеффри Эпштейна

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Скандал вокруг публикации этих документов продолжается с лета 2025 года. В своих предвыборных заявлениях Дональд Трамп неоднократно обещал это сделать, однако став президентом США, долгое время не хотел рассекречивать эти материалы. 20 ноября господин Трамп подписал указ о публикации материалов по делу Эпштейна в течение 30 дней. В конце декабря Минюст опубликовал некоторые файлы, однако критики неоднократно указывали на то, что опубликовано далеко не все. Кроме того, в выложенных документах удалена часть данных. СМИ пишут, что в опубликованных сегодня файлах многое также отредактировано и удалено.

В ответ на эту критику заместитель генпрокурора США Тодд Бланш, который провел пресс-конференцию в связи с публикацией новых файлов, заявил, что Минюст не мог раньше опубликовать эти документы, так как нужно было защитить жертв. По его словам, Минюсту нужно было изучить документы, по количеству сравнимые с «двумя Эйфелевыми башнями», и убрать информацию, которая могла нанести ущерб жертвам.

Яна Рождественская