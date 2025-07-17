Дело Эпштейна раскололо республиканцев

США охватила новая волна общественной дискуссии вокруг дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сутенерстве и вовлечении в проституцию в том числе несовершеннолетних. Обещание генпрокурора Пэм Бонди полностью раскрыть дело, а затем ее отказ от публикации так называемого списка Эпштейна — предполагаемого перечня влиятельных людей, которые якобы были вовлечены в преступную деятельность, вызвали бурю негодования. Особенно возмущаются сторонники Дональда Трампа. Между тем сам президент говорит об «афере» демократов, фактически отказываясь от своих же предвыборных обещаний рассекретить документы. Таким образом, происходящее углубило раскол в Республиканской партии. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп на плакате, вывешенном на автобусной остановке в Лондоне (июль 2025 года)

Фото: Leon Neal / Getty Images Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп на плакате, вывешенном на автобусной остановке в Лондоне (июль 2025 года)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Дональд Трамп в среду публично дистанцировался от тех своих сторонников, которые настаивают на раскрытии дополнительной информации о документах, связанных с обвиняемым в сутенерстве финансистом Джеффри Эпштейном (покончил с собой в 2019 году, хотя некоторые республиканцы уверены, что речь могла идти об убийстве). В посте в Truth Social президент назвал неутихающие призывы части республиканцев представить файлы Эпштейна общественности «аферой», организованной демократами.

Глава Белого дома выразил разочарование тем, что внимание остается прикованным не к достижениям его администрации, а к «мистификации Джеффри Эпштейна».

Причина этого, по версии Трампа,— «сильное подстрекательство путем фейковых новостей со стороны жаждущих успеха демократов». Президент даже заявил, что больше не желает поддержки тех, кто является «слабым звеном» и продолжает поднимать этот вопрос.

Трамп и Эпштейн были знакомы с 1990-х годов. Они, как и многие другие известные личности, участвовали в светских мероприятиях и частных вечеринках. Эта связь хорошо задокументирована, но не содержит подтверждений криминальных эпизодов с участием президента. После ареста Эпштейна в 2019 году его знакомство с Дональдом Трампом обсуждалось, но, как правило, лишь на уровне светской хроники. Трамп не проходил ни по одному из эпизодов дела. Более того, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп использовал этот кейс в свою пользу: обещал рассекретить материалы, не исключая, что там «засветилось» немало демократов.

Уже после выборов Белый дом и лично президент публично призывали генпрокурора Пэм Бонди опубликовать «все, что она считает достоверным».

Между тем в 2025 году тема связей со скандальным финансистом стала для Трампа болезненной. В начале июня некогда ближайший соратник президента Илон Маск обвинил его в причастности к делу Эпштейна. Миллиардер назвал американского лидера «одним из тех, кто должен объясниться» перед общественностью. Позже пост был удален. Но в другом посте бизнесмен вернулся к вопросу и подчеркнул, что считает прозрачность в этом вопросе необходимостью. «Просто опубликуй файлы!» — написал он.

Дональд Трамп ответил бывшему соратнику угрозами чуть ли не вплоть до депортации и потери бизнеса. Республиканцы при этом были уверены в непогрешимости своего лидера и ждали, что все вопросы вот-вот будут сняты, когда документы увидят свет.

Напомним, в начале 2025 года Пэм Бонди сделала громкое заявление, что «список Эпштейна» находится у нее «на столе» и она его готова опубликовать. Однако в середине июля Минюст неожиданно объявил, что никакого «списка» не существует, а документы со стола генпрокурора не содержат новых сенсационных фактов. Все собранные материалы, не попавшие в открытый доступ, остаются под судебным запретом, и новых публикаций не ожидается.

Эта непоследовательность вызвала резкую критику в адрес генпрокурора.

Столкнувшись с неудобными вопросами на пресс-конференции 15 июля, она отказалась обсуждать детали, ссылаясь на официальный меморандум Минюста как на «исчерпывающий ответ». Это привело к взрыву негодования в правоконсервативной среде, потребовавшей ее отставки. В частности, как сообщали осведомленные источники NBC News, «вне себя от ярости» был замдиректора ФБР Дэн Бонджино: он угрожал уволиться, если не уволят Пэм Бонди.

«Я буду здесь до тех пор, пока президент захочет, чтобы я здесь была,— заявила в ответ Пэм Бонди.— И я верю, что он дал это понять кристально ясно».

Такая реакция только раззадорила многих республиканцев. Среди сильно разочарованных оказались спикер Палаты представителей Майк Джонсон, конгрессмены Томас Мэсси, Лорен Боберт, Марджори Тейлор Грин и Скотт Дежарле, лидер республиканцев в Сенате Джон Тюн, сенатор Джон Кеннеди. Так, Майк Джонсон, обычно близкий союзник Трампа, призвал Минюст «выйти вперед и объяснить» свои первоначальные комментарии и последующие действия.

Происходящее усугубило раскол в Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей с минимальным перевесом.

Хрупкое единство находится под угрозой, и даже небольшое число «диссидентов» может парализовать работу нижней палаты Конгресса.

Экс-советник Трампа Стив Бэннон предупредил, что из-за скандала с публикацией (или, точнее, ее отсутствием) материалов по делу Эпштейна республиканцы рискуют потерять до 40 мест в Палате представителей на промежуточных выборах в 2026 году.

Скандал уже негативно влияет на уровень поддержки даже ядерного республиканского электората, не говоря об избирателях-центристах. Только 3% взрослых американцев удовлетворены уровнем раскрытия информации по делу Эпштейна, следует из анализа общественного мнения, проведенного по заказу CNN институтом SSRS. Проведенный YouGov опрос показал, что 40% взрослых американцев уверены: Дональд Трамп так или иначе был вовлечен в это дело. А исследование Economist/YouGov показывает, что за полное раскрытие выступают 79% американцев, причем такого же мнения придерживаются 76% республиканцев и тяготеющих к этой партии независимых избирателей.