«Упрощенка» оказалась со сложностями

Многие предприниматели остались недовольны переходом на автоматизированную систему налогообложения в этом году. В числе главных проблем — дополнительные издержки, ограниченный круг банков и невозможность вернуться к прежнему режиму, рассказали “Ъ FM” представители компаний.

На автоупрощенку в этом году перешли порядка 360 тыс. налогоплательщиков, следует из данных ФНС. Режим действительно выглядит привлекательно: налог автоматически считает уполномоченный банк, отчетности меньше, и страховые взносы за сотрудников платить не нужно.

Особенно автоматическая упрощенная система налогообложения заинтересовала тех, кто из-за превышения лимита в 20 млн руб. на обычной «упрощенке» стал бы платить НДС. Но уже через несколько месяцев выяснилось, что она подходит не всем. В частности, нельзя нанимать больше пяти сотрудников, все они должны быть налоговыми резидентами России, оборот — не более 60 млн руб., а обслуживать счета можно только в банках, одобренных ФНС. Все это приводит к дополнительным расходам, рассказала основатель «Кларитус консалтинг» Татьяна Матвиенко:

«ФНС в рамках АУСН анонсировала единый, по сути, налог со ставкой 8%. Какие же проблемы сейчас? В расчетах достаточно часто встречаются ошибки. Банки путаются в разметке операций. До 7 числа это все нужно откорректировать и выверить. Техподдержка, которая решает эти вопросы, порой делает это очень долго, очень нудно».

При этом те, кто уже перешли на АУСН, смогут вернуться обратно на обычную упрощенную систему налогообложения только в следующем году. Единственный способ сделать это досрочно — официально потерять право на применение АУСН, пояснила эксперт бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Евгения Самарова:

«Самое неприятное, что добровольно уйти с "автоупрощенки" в течение года не получится. Закон требует применять эту систему как минимум 12 месяцев.

Звучит это, конечно, как ловушка, но выход все же есть, если бизнес банально перестанет соответствовать тем условиям, которые устанавливаются для АУСН. Среди самого простого — открыть расчетный счет в неуполномоченном банке или нанять шестого сотрудника».

Если компания потеряла право на автоматизированную систему и хочет податься на УСН, то действовать надо быстро, говорят собеседники “Ъ FM”, и в первую очередь — предупредить налоговую. Если не успеть, то налогоплательщика автоматически переведут на общую систему (ОСНО). А это, по словам экспертов, самый сложный и финансово затратный режим. И хотя штрафов за потерю права на автоматическую систему нет, делать это специально не рекомендуется, заметил старший юристконсульт юрфирмы «Цзиньши» Иван Федоров:

«Если в результате эволюционного развития бизнеса действительно увеличивается выручка или штат и компания прекращает соответствовать требованиям АУСН, то нет никаких проблем: спокойно меняете ее на тот режим, который нужен. Но если вы специально это сделали, чтобы обойти этот закон, то это является злоупотреблением правом.

Практики, когда бы ФНС обращалась в суд или назначала камеральную или выездную налоговую проверку, пока что нет. Говорить о каких-то конкретных негативных последствиях нам не приходится. Речь идет только о гражданской ответственности».

Автоматизированная УСН действует в экспериментальном режиме до 31 декабря 2027о года практически во всех регионах России.

