Почти 50% иностранных студентов пермских вузов не проводят время с россиянами
Только каждый пятый иностранный студент из числа учащихся в пермских высших учебных заведениях регулярно общается с местными жителями и россиянами. К таким выводам пришли авторы исследования «Региональные российские университеты как субъекты интеграции иностранных обучающихся: эффективные практики управления». Его выполнили политологи и социологи Пермского государственного национального исследовательского университета. В социологическом опросе в рамках исследования приняли участие 239 иностранцев, которые учатся в ПГНИУ, ПГМУ и ПГИК. Это граждане Туркменистана, Индии и Китая.
По результатам соцопроса было установлено, что довольно большая группа иностранцев не проводит время с местными жителями (48,97%), 20,58% делают это минимум раз в неделю, 30,46% с меньшей регулярностью. Подавляющая граждан Туркмении (78,1%) не включается в коммуникации с локальным сообществом. Индийцы в этом отношении разделяются практически поровну: 46,3% из них проводят время с местными жителями регулярно, остальные — вообще не включаются в коммуникации с ними. Китайские студенты, напротив, наиболее активные и включенные: каждый третий (31.1%) общается с местными раз в неделю, 22,2% минимум раз в неделю.
Китайцы и индийцы лучше и активнее включены в посещение досуговых мест, чем студенты из Туркменистана. Каждый четвертый индийский студент (25.4%) и каждый каждый третий китайский (31.1%) регулярно (раз в неделю или раз в месяц) посещают досуговые заведения – спортзалы, бары, рестораны, клубы, кино и другие. Напротив, граждане Туркмении по большей части не включены в активный досуг - 79.3% не посещают городские заведения.
В то же время 26,8% граждан Туркмении сообщили, что «прекрасно понимают» местных жителей в плане языка и культуры, еще 65,9% респондентов из этой страны отметили, что скорее понимают россиян. 73,1% индийцев уровень понимания местного населения оценили высоко. Среди опрошенных студентов из КНР 46,7% заявили, что скорее не понимают местных, 31,1% пояснили, что совершенно их не понимают.