Почти 50% иностранных студентов пермских вузов не проводят время с россиянами

По результатам соцопроса было установлено, что довольно большая группа иностранцев не проводит время с местными жителями (48,97%), 20,58% делают это минимум раз в неделю, 30,46% с меньшей регулярностью. Подавляющая граждан Туркмении (78,1%) не включается в коммуникации с локальным сообществом. Индийцы в этом отношении разделяются практически поровну: 46,3% из них проводят время с местными жителями регулярно, остальные — вообще не включаются в коммуникации с ними. Китайские студенты, напротив, наиболее активные и включенные: каждый третий (31.1%) общается с местными раз в неделю, 22,2% минимум раз в неделю.