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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Приволжье

На берегоукрепление у Шуховской башни в Дзержинске выделили 84 млн рублей

ПАО «Россети Центр и Приволжье» объявило электронный конкурс на реконструкцию размытого весной берегоукрепления реки Оки около Шуховской башни в городе Дзержинске Нижегородской области. Начальная стоимость договора составляет 84,1 млн руб.
Опора ЛЭП НиГРЭС конструкции инженера Владимира, построенная в 1927—1929 годах, является объектом культурного наследия федерального значения.
Берегоукрепление проведут в рамках инвестпрограммы филиала ПАО — «Нижновэнерго» на 2026 год. Завершить работы требуется в августе 2027 года.
Шуховскую башню энергетики отреставрировали в 2020 году — к празднованию 100-летия Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). Тогда провели антикоррозийную обработку, смонтировали подсветку и благоустроили территорию вокруг — укрепили береговую линию и обустроили прогулочную набережную.
В мае 2026 года берегоукрепление размыло паводковыми водами.
Галина Шамберина