Стоимость разработки транспортного плана Ярославской области снизили на 76%
ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» заключило контракт на разработку регионального стандарта транспортного обслуживания и комплексного плана развития перевозок за 4,8 млн руб. Начальная цена закупки составляла 20 млн руб., следует из данных ЕИС.
Исполнителем стало ООО «Сайенс Технолоджис». Контракт заключили 12 октября, срок его исполнения — до 30 декабря 2027 года.
Подрядчику предстоит изучить состояние подвижного состава и транспортной инфраструктуры, проанализировать пассажиропотоки и провести опросы жителей. В частности, исследование должно показать, какими маршрутами пользуются пассажиры, сколько пересадок они делают и сколько времени занимает дорога. На основании полученных данных исполнитель должен подготовить предложения по развитию маршрутной сети региона.
О планах разработать транспортный стандарт и комплексный план Ярославской области «Ъ-Ярославль» сообщал в сентябре. Тогда начальная цена научно-исследовательской работы составляла 20 млн руб.