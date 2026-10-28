Стоимость разработки транспортного плана Ярославской области снизили на 76%

Подрядчику предстоит изучить состояние подвижного состава и транспортной инфраструктуры, проанализировать пассажиропотоки и провести опросы жителей. В частности, исследование должно показать, какими маршрутами пользуются пассажиры, сколько пересадок они делают и сколько времени занимает дорога. На основании полученных данных исполнитель должен подготовить предложения по развитию маршрутной сети региона.