В Ярославской области разработают план транспортного обслуживания за 20 млн

В Ярославской области планируют разработать региональный стандарт транспортного обслуживания населения и комплексный план транспортного обслуживания. Тендер на выполнение научно-исследовательской работы с начальной ценой 20 млн руб. был размещен 12 сентября, следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

В рамках работы исполнителю предстоит изучить состояние наземного подвижного состава и транспортной инфраструктуры, а также провести опрос пассажиров. В частности, планируется выяснить, какими маршрутами пользуются жители, сколько пересадок им приходится делать, сколько времени занимает поездка и каким образом они ищут актуальное расписание.

Также предполагается анализ пассажиропотоков и построение математической модели перевозок. В исследовании планируется учитывать транспортную доступность туристических объектов, состояние дорог, остановок и других объектов инфраструктуры.

На основании полученных данных подрядчик должен предложить варианты развития транспортной системы региона. В числе ожидаемых результатов — документы для планирования регулярных перевозок и определения дальнейших направлений развития маршрутной сети.

Заказчиком выступает ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Заявки принимаются до 24 сентября.

Виктория Самко