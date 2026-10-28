SK Hynix выплатит акционерам $75 млрд после рекордной прибыли

SK Hynix — одна из компаний, ставших более востребованными благодаря буму искусственного интеллекта (ИИ) в последнее время. Производимые ею чипы используются в дата-центрах и других системах для ИИ. После публикации отчетности акции компании подорожали почти на 11%, а с начала года — на 128%.