SK Hynix выплатит акционерам $75 млрд после рекордной прибыли
Южнокорейский производитель чипов SK Hynix выплатит акционерам около 100 трлн вон (примерно $75 млрд) благодаря полученной рекордной прибыли в текущем году. В сумму входят дивиденды на более чем 30 трлн вон ($22,4 млрд), а также средства, выделенные на обратный выкуп акций, на более чем 60 трлн вон ($44,7 млрд). Это следует из отчетности компании за третий квартал. Выручка SK Hynix в этот период выросла на 316%, составив 104,6 трлн вон ($78 млрд). Чистая прибыль увеличилась на 216%, до 39,8 трлн вон ($29,7 млрд).
SK Hynix — одна из компаний, ставших более востребованными благодаря буму искусственного интеллекта (ИИ) в последнее время. Производимые ею чипы используются в дата-центрах и других системах для ИИ. После публикации отчетности акции компании подорожали почти на 11%, а с начала года — на 128%.
В отчетности SK Hynix также сообщила, что получила заказы на чипы памяти HBM и DRAM, покрывающие ее производство до 2029 года. По оценке компании, дефицит на рынке таких чипов сохранится до 2030 года.
В августе другой южнокорейский производитель чипов Samsung также пообещал выплатить акционерам дивиденды на 100 трлн вон.