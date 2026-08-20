Samsung может выплатить акционерам $72 млрд из сверхприбылей

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics впервые в истории выплатит акционерам дивиденды на сумму 100 трлн вон ($72 млрд). Как сообщает MoneyToday со ссылкой на источники, до конца августа компания планирует созвать заседание совета директоров «для утверждения мер по возврату существенных средств акционерам, включая выплату специальных дивидендов на сумму более 100 трлн вон».

Издание отмечает, что один из конкурентов Samsung — южнокорейская высокотехнологичная компания SK Hynix выделила на обратный выкуп своих акций около 40 трлн вон ($28 млрд), что является рекордом для этой компании.

Ранее Samsung анонсировала выплату крупных премий своим рабочим. Общая сумма отчислений, которые планируется осуществить в течение десяти лет, достигнет 34 трлн корейских вон ($22,6 млрд), что составляет 10,5% операционной прибыли южнокорейского гиганта. На этот шаг руководство Samsung пошло после забастовки и длительных переговоров с профсоюзами, которые требовали повышения бонусов и премий на фоне рекордных прибылей компании.

В первом квартале 2026 года Samsung нарастила прибыль в 48 раз к аналогичному периоду прошлого года, до 53,7 трлн вон ($36 млрд). Во втором квартале прибыль выросла в 14 раз — до 71,62 трлн вон ($49,6 млрд). По прогнозам, за весь 2026 год прибыль Samsung может достичь 300 трлн вон ($198 млрд).

Евгений Хвостик