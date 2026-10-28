«Арсенал» проиграл в 1/8 финала аутсайдеру четвертого английского дивизиона

Виктор Дьёкереш в начале второго тайма сравнял счет, открытый в середине первого игроком удивительно наглого «Флитвуда» Аароном Лупало-Би. После этого всем казалось, что теперь-то «Арсенал» своего не упустит. Но «Флитвуд» держался фантастически стойко, его вратарь Джей Линч отражал убойные удары — Эдегора, Бена Уайта, а 16-летний лондонский вундеркинд Макс Доумен чуточку облегчил хозяевам жизнь, пнув ногой в концовке основного времени Харрисона Нила и заработав удаление. В общем, дошло до серии пенальти, в которой Линч совершил новый подвиг, взяв верх в поединке с Бруно Гимарайншем. После него игроки «Флитвуда», не привыкшие к вниманию прессы, по полчаса раздавали интервью. Защитник Джек Бетти по ходу своего задавал репортеру риторический вопрос: «Это же то самое, о чем потом, через много-много лет рассказывают внукам?»