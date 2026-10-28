Очистные сооружения в воронежском Павловске строят с опережением графика

О строительстве очистных сооружений в Павловске впервые стало известно в сентябре 2024 года, тогда сообщалось, что проект станет частью программы оздоровления реки Дон в 17 районах области. Общая стоимость работ оценивалась в 13,4 млрд руб., на тот момент 1,9 млрд руб. из них должно было пойти на объект в Павловске.