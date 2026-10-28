Очистные сооружения в воронежском Павловске строят с опережением графика
Строительство комплекса очистных сооружений в Павловске Воронежской области стоимостью 2,2 млрд руб. ведется с опережением графика. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил глава Павловского района Максим Янцов. Согласно данным прокуратуры Павловского района, в июле готовность объекта составляла 30%, укомплектованность оборудованием — 50%. По условиям контракта строительство должно быть завершено до конца апреля 2028 года.
«На сегодняшний момент он строится с опережением графика, строительные работы осуществляются, но это не значит, что он готов»,— пояснил господин Янцов, комментируя проверку хода работ инспекцией государственного строительного надзора региона.
«Ъ-Черноземье» направил запрос в инспекцию, чтобы уточнить обстоятельства и результаты проверки объекта.
Подрядчиком проекта выступает местное ООО «Дон-строй» Владимира Калинина. Общество возводит комплекс на участке площадью 106,2 тыс. кв. м. Его мощность составит 11,2 тыс. куб. м в сутки. Также проектом предусмотрена прокладка 1,2 км канализационных сетей.
Необходимость строительства новых очистных сооружений связана с износом существующих в Павловске объектов более чем на 80%. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, будущий комплекс позволит улучшить качество водоотведения для 21 тыс. жителей города, а также местного ООО «Агроэко-Юг» (структура ГК «Агроэко» Владимира Маслова), которое инвестирует в проект более 20% его стоимости.
О строительстве очистных сооружений в Павловске впервые стало известно в сентябре 2024 года, тогда сообщалось, что проект станет частью программы оздоровления реки Дон в 17 районах области. Общая стоимость работ оценивалась в 13,4 млрд руб., на тот момент 1,9 млрд руб. из них должно было пойти на объект в Павловске.