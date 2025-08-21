Воронежской области выделят 2,5 млрд руб. на строительство очистных в Павловске

Заявка Воронежской области на 2,5 млрд руб. в виде инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) получила одобрение на федеральном уровне. Средства планируется направить на строительство очистных сооружений в Павловске, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, проект получил положительные заключения Минстроя, Минфина, Минэкономразвития и ДОМ.PФ. Производительность объекта в Павловске составит 11,2 тыс. куб. м в сутки, а строительство завершится к 2028 году. Планируется, что это позволит улучшить качество водоотведения для 21 тыс. жителей и предприятия ООО «Агроэко-Юг». Последнее инвестирует в проект свыше 20% его стоимости.

О строительстве очистных в Павловске впервые стало известно в сентябре 2024 года, тогда сообщалось, что проект станет частью программы оздоровления реки Дон в 17 районах области. Общая стоимость работ оценивалась в 13,4 млрд руб., 1,9 из них должно было пойти на объект в Павловске. Кроме того, анонсировался проект в Бутурлиновке за 1,66 млрд руб. мощностью 4 тыс. куб. м и в Анне за 1,3 млрд руб. мощностью 5 тыс. куб. м. Еще три проекта в Острогожске, Лисках и Богучаре оценивались примерно в 1 млрд руб. Объекты стоимостью ниже 1 млрд руб. фигурировали в Кантемировке, Новохоперске, Нововоронеже, Подгоренском, Верхнем Мамоне, Россоши, Эртиле, селах Заброды, Латное, Репьевка.

В феврале воронежское облправительство сообщило, что региону в рамках ИБК из федерального бюджета могут направить 5,3 млрд руб. Одну половину этих средств планировалось потратить на объекты ЖКХ, другую — на объекты благоустройства.

Ульяна Ларионова