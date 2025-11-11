Воронежский «Дон-строй» построит очистные сооружения в Павловске за 2,2 млрд

Победителем конкурса на строительство комплекса очистных сооружений в Павловске Воронежской области стало местное ООО «Дон-строй» Владимира Калинина. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил собственный источник. По данным портала госзакупок, компания снизила начальную цену контракта на 5,15%: с 2,3 млрд до 2,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в торгах приняли участие две компании. Вторая не стала снижать стартовую стоимость подряда. Ее название не раскрывается.

Подрядчик должен разработать проект и построить комплекс очистных сооружений до конца апреля 2028 года. Объекты разместят на участке площадью 106,2 тыс. кв. м. Мощность комплекса должна составить 11,2 тыс. куб. м в сутки. Для него проложат 1,2 км канализационных сетей. Существующие очистные сооружения в Павловске изношены более чем на 80%.

По данным Rusprofile, ООО «Дон-строй» было учреждено в Павловске Воронежской области в августе 2010 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и бенефициар — Владимир Калинин. Ему также принадлежит местное ООО «Управляющая компания "Дон"» с аналогичным видом деятельности. Кроме того, бизнесмен руководит павловским же ООО «Донстрой» Ксении Калининой, которое также занимается строительством жилых и нежилых зданий. По итогам 2024 года выручка ООО «Дон-строй» составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 20 млн руб. С 2011 года компания выиграла 353 госконтракта на 12 млрд руб. в сумме.

В частности, в этом году «Дон-строй» забрал подряды на строительство лыжероллерной трассы за 136,9 млн руб., на капремонт центра реабилитации и оздоровления «Жемчужина Дона» за 201 млн руб. и на первый этап благоустройства набережной реки Дон за 111,2 млн руб. Работы по всем трем контрактам нужно выполнить в Павловском районе.

Алина Морозова