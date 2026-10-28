Ростов-на-Дону обеспечил более половины объема инновационной продукции области
Объем отгруженных инновационных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в Ростове-на-Дону по итогам 2025 года составил 110,8 млрд руб. Показатель составляет 50,6% от общего результата всей Ростовской области. Об этом заявил директор департамента экономики донской столицы Роман Шеховцов на пленарном заседании второго городского промышленного форума.
По данным местных властей, доля организаций, внедряющих технологические инновации, в донской столице достигла 47,4% против 42,1% в целом по региону. При этом уровень инновационной активности организаций в Ростове-на-Дону составил 19,4%. Это ниже среднеобластного показателя, который достиг 23,2%.
Отмечается, что к 2030 году перед областью стоит задача достичь доли высокотехнологичных отраслей в валовом региональном продукте (ВРП) в 25% — в 2014 году показатель составлял 18%. Кроме того, перед Ростовской областью стоит задача в ближайшие четыре года сократить отток квалифицированных кадров на 50%.
В рамках пленарного заседания промышленного форума спикеры отметили, что регионы Юга намерены развивать промышленную робототехнику, машиностроение и подготовку инженерных кадров за счет межрегиональной кооперации. Среди приоритетов отметили высокотехнологичные проекты, локализацию производства и использование механизмов льготного финансирования.