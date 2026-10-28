Ростов-на-Дону обеспечил более половины объема инновационной продукции области

Отмечается, что к 2030 году перед областью стоит задача достичь доли высокотехнологичных отраслей в валовом региональном продукте (ВРП) в 25% — в 2014 году показатель составлял 18%. Кроме того, перед Ростовской областью стоит задача в ближайшие четыре года сократить отток квалифицированных кадров на 50%.