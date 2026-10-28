В Самаре полиция расследует уличную драку с участием подростков
Видеозапись попала в сеть
Полиция во время мониторинга интернета выявила в одном из мессенджеров публикацию с видеозаписью конфликта с участием, предположительно, несовершеннолетних в Самаре. Об этом сообщило региональное ГУ МВД.
Силовики начали проверку. Устанавливаются участники инцидента и обстоятельства конфликта.
Граждан, располагающих сведениями о происшествии, просят обратиться в ближайший отдел полиции либо позвонить по номеру 112.