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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Волга

В Самаре полиция расследует уличную драку с участием подростков

Видеозапись попала в сеть
Полиция во время мониторинга интернета выявила в одном из мессенджеров публикацию с видеозаписью конфликта с участием, предположительно, несовершеннолетних в Самаре. Об этом сообщило региональное ГУ МВД.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Силовики начали проверку. Устанавливаются участники инцидента и обстоятельства конфликта.
Граждан, располагающих сведениями о происшествии, просят обратиться в ближайший отдел полиции либо позвонить по номеру 112.
Георгий Портнов