Переговоры по Украине привлекли внимание не участвующих в них союзников Киева

Главным отличием предстоящего, третьего в этом году раунда трехсторонних переговоров по Украине от двух предыдущих раундов стало то, что на этот раз подготовка к возобновлению мирного процесса по инициативе США сопровождается резким всплеском дипломатической активности европейских союзников Киева, не участвующих в переговорах. Сигналом о том, что в Европе начинается процесс переосмысления ключевых вопросов войны и мира и отношений с Россией, стал неожиданный звонок в Кремль лидеров Финляндии и Норвегии и их разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 27 октября и заставший их европейских союзников врасплох.