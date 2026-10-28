Переговоры по Украине привлекли внимание не участвующих в них союзников Киева
Подготовка к трехсторонним переговорам по Украине, которые пройдут в десятых числах ноября в Абу-Даби, вызвала резкий всплеск дипломатической активности всех игроков, так или иначе вовлеченных в украинский конфликт. Новые переговоры, которые помощник президента Путина Юрий Ушаков назвал «пристрелочными», уже привлекли повышенное внимание не участвующих в них европейских союзников Киева. После неожиданного звонка президенту Путину лидеров Финляндии и Норвегии в Европе все громче говорят о необходимости диалога с Москвой для получения гарантий общеевропейской безопасности при заключении мира на Украине.
Главным отличием предстоящего, третьего в этом году раунда трехсторонних переговоров по Украине от двух предыдущих раундов стало то, что на этот раз подготовка к возобновлению мирного процесса по инициативе США сопровождается резким всплеском дипломатической активности европейских союзников Киева, не участвующих в переговорах. Сигналом о том, что в Европе начинается процесс переосмысления ключевых вопросов войны и мира и отношений с Россией, стал неожиданный звонок в Кремль лидеров Финляндии и Норвегии и их разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 27 октября и заставший их европейских союзников врасплох.