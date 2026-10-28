В Ростовской области начнутся закупочные интервенции на рынке зерна
В Ростовской области с 29 октября на площадке «Национальной товарной биржи» начнутся государственные закупочные интервенции на рынке зерна. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
Торги пройдут в формате биржевых товарных аукционов. Государственным покупателем выступит АО «Объединенная зерновая компания» — агент по проведению интервенций. К закупкам предусмотрена пшеница мягкая третьего и четвертого классов и рожь не ниже третьего класса урожая 2026 года.
Стартовая цена без учета НДС установлена на уровне 11,1 тыс. руб. за тонну пшеницы третьего класса и 10,8 тыс. руб. за тонну пшеницы четвертого класса.
Для участия в торгах сельхозпроизводителям необходимо зарегистрироваться на бирже и получить допуск. Параллельно продолжается второй этап отбора организаций, которые будут хранить зерно интервенционного фонда.