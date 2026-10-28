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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростовской области начнутся закупочные интервенции на рынке зерна

В Ростовской области с 29 октября на площадке «Национальной товарной биржи» начнутся государственные закупочные интервенции на рынке зерна. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Торги пройдут в формате биржевых товарных аукционов. Государственным покупателем выступит АО «Объединенная зерновая компания» — агент по проведению интервенций. К закупкам предусмотрена пшеница мягкая третьего и четвертого классов и рожь не ниже третьего класса урожая 2026 года.
Стартовая цена без учета НДС установлена на уровне 11,1 тыс. руб. за тонну пшеницы третьего класса и 10,8 тыс. руб. за тонну пшеницы четвертого класса.
Для участия в торгах сельхозпроизводителям необходимо зарегистрироваться на бирже и получить допуск. Параллельно продолжается второй этап отбора организаций, которые будут хранить зерно интервенционного фонда.
Константин Соловьев