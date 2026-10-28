Трижды судимый житель Ахтубинска получил еще один срок за разбой
Астраханский областной суд оставил без изменения приговор Ахтубинского райсуда в отношении ранее судимого местного жителя, осужденного за разбой (ч. 1 ст. 162 УК РФ), сообщили в пресс-службе. Согласно картотеке, речь идет об Армане Санникове.
Как установил суд, 31 января 2026 года мужчина вместе с соучастником, чье имя не разглашается, напал на прохожего на остановке в Ахтубинске. Потерпевшего избили и отобрали у него телефон стоимостью 20 тыс. руб. и наличные. Общий ущерб составил 20,3 тыс. руб. Согласно следствию, мужчине причинили легкий вред здоровью, медики диагностировали у него гематомы и сотрясение мозга.
Дело Санникова поступило в районный суд 4 мая, а его сообщника на следующий день. В июле Санникова приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Решение устояло в апелляции. В отношении второго фигуранта применили принудительные меры медицинского характера, приговор не обжаловался.
До этого Арман Санников был судим трижды, следует из определения Астраханского облсуда от 17 сентября 2020 года. В 2017 году Ахтубинский райсуд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за покушение на кражу (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ). В конце мая 2018 года тот же суд назначил ему два с половиной года колонии общего режима за покушение на грабеж (ч. 3 ст. 30, п.п. «а,в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).
В 2019 году Санников был на скамье подсудимых за похищение несовершеннолетнего сына в начале мая 2018 года, оскорбление представителя власти и нападения на него (п. «д» ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ). За это суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима с учетом предыдущего наказания. Однако защита обжаловала решение в суде, приговор смягчили до семи лет и семи месяцев аналогичного режима.