Трижды судимый житель Ахтубинска получил еще один срок за разбой

До этого Арман Санников был судим трижды, следует из определения Астраханского облсуда от 17 сентября 2020 года. В 2017 году Ахтубинский райсуд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за покушение на кражу (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ). В конце мая 2018 года тот же суд назначил ему два с половиной года колонии общего режима за покушение на грабеж (ч. 3 ст. 30, п.п. «а,в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).