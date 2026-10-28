Детский сад в Екатеринбурге закрыли из-за вспышки норовируса
Академический районный суд Екатеринбурга на 30 дней приостановил работу детского сада № 72 (ул. Соболева, 17) после выявления нарушений санитарных требований. Поводом для проверки стали случаи заражения норовирусом среди воспитанников учреждения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
По данным суда, после сообщений о заболевании детей специалисты Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование в детском саду и обнаружили ряд нарушений. В частности, на полках холодильного оборудования были обнаружены загрязнения и дефекты покрытия. В овощном и мясо-рыбном цехах использовались разделочные доски с трещинами, сколами и зазубринами. На пяти поварешках для раздачи пищи отсутствовали маркировка и мерные отметки, а на коробке с яйцами в холодильнике не было информации об условиях хранения и сроках годности продукта.
По итогам рассмотрения дела суд признал учреждение виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ). Работу детского сада приостановили на 30 суток. Отмечается, что учреждение может возобновить работу раньше срока, если устранит нарушения.