Детский сад в Екатеринбурге закрыли из-за вспышки норовируса

По данным суда, после сообщений о заболевании детей специалисты Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование в детском саду и обнаружили ряд нарушений. В частности, на полках холодильного оборудования были обнаружены загрязнения и дефекты покрытия. В овощном и мясо-рыбном цехах использовались разделочные доски с трещинами, сколами и зазубринами. На пяти поварешках для раздачи пищи отсутствовали маркировка и мерные отметки, а на коробке с яйцами в холодильнике не было информации об условиях хранения и сроках годности продукта.