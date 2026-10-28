В Стерлитамаке будут платить по 450 тысяч рублей за контракт с ВС РФ
Горсовет Стерлитамака планирует увеличить на 100 тыс. руб. — с 350 тыс. до 450 тыс. руб. — муниципальную единовременную выплату военнослужащим, подписавшим контракт для участия в СВО. Проект решения, внесенный главой администрации города, опубликован на сайте совета.
Выплаты контрактникам из бюджета Стерлитамака начались в июне 2024 года. Сначала сумма составляла 150 тыс. руб., затем она увеличивалась до 200 тыс. и 400 тыс. руб. В марте 2026 года горсовет установил новый размер — 350 тыс. руб.
Кроме того, в январе в Стерлитамаке ввели выплату 400 тыс. руб. за привлечение граждан к контракту с Минобороны России.