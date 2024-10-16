В Стерлитамаке выплаты за военный контракт сравнялись с уфимскими

Мэрия Стерлитамака вслед за администрацией Уфы объявила о повышении единовременной выплаты при подписании контракта с Министерством обороны до 400 тыс. руб. До этого городские власти предлагали заключить контракт за 200 тыс. руб. Мера будет действовать до 31 декабря.

Таким образом, начальная сумма выплат в Уфе и Стерлитамаке с учетом денег, предоставляемых Минобороны и республиканскими властями, составляет 1,3 млн руб.

Кроме вознаграждения от администрации, в Стерлитамаке дополнительную прибавку к единовременному довольствию обещают для контрактников, трудоустроенных в Городской дворец культуры (205 тыс. руб.) и МУП «Стерлитамакводоканал» (200 тыс. руб.).

Единовременная выплата военнослужащим, подписавшим контракт в Стерлитамаке, была введена местной администрацией в июне этого года и сначала составляла 150 тыс. руб. и действовала до 30 июня. Позднее срок действия увеличился до конца лета, а сумма — до 200 тыс. руб.

Кроме Уфы и Стерлитамака, единовременные выплаты до 200 тыс. руб. введены в Кумертау, Агидели, Белебее, Салавате, Мелеузе и других муниципалитетах.

Идэль Гумеров