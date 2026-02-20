В Стерлитамаке будут платить по 400 тысяч рублей за рекрутинг на СВО

Администрация Стерлитамака утвердила порядок единовременных выплат лицам, содействовавшим в привлечении контрактников для участия в СВО. Текст соответствующего постановления опубликован на сайте мэрии.

Ранее горсовет Стерлитамака принял решение об установлении со 2 февраля выплаты из городского бюджета 400 тыс. руб.

Разовое вознаграждение будет назначать специальная комиссия во главе замглавы администрации по связям с общественностью Павлом Шороховым. Не смогут рассчитывать на выплаты те, кто привлек к контракту мобилизованных или содержащихся в исправительных учреждениях.

Идэль Гумеров