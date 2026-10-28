Совет муниципалитетов Башкирии возглавил Альфир Сабиров
45-летний глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров избран председателем правления ассоциации «Совет муниципалитетов Республики Башкортостан». Решение принято на съезде совета.
Как сообщал «Ъ-Уфа», с ноября 2024 по февраль 2026 года правление Совета муниципалитетов Башкирии возглавлял спикер горсовета Уфы Марат Васимов. После того, как тот покинул пост по собственному желанию, исполняющим обязанности председателя стал глава Аскинского района Динис Юсупов.
Альфир Сабиров возглавляет администрацию Кармаскалинского района с ноября 2018 года. В правление Совета муниципалитетов Башкирии его заместителями избраны Динис Юсупов и исполняющий обязанности сити-менеджера Уфы Рустам Шарипов.