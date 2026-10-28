Совет муниципалитетов Башкирии возглавил Альфир Сабиров

Альфир Сабиров возглавляет администрацию Кармаскалинского района с ноября 2018 года. В правление Совета муниципалитетов Башкирии его заместителями избраны Динис Юсупов и исполняющий обязанности сити-менеджера Уфы Рустам Шарипов.