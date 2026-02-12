Марат Васимов покинул пост председателя совета муниципалитетов Башкирии

61-летний спикер горсовета Уфы Марат Васимов покинул пост председателя правления ассоциации Совет муниципальных образований Башкирии по собственному желанию. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в приемной организации.

Новым председателем правления стал глава администрации Аскинского района Динис Юсупов (руководит районом с 2021 года). В состав правления совета он входит с 2024 года.

Марат Васимов является гендиректором муниципального АО «Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительный комитет Уфы"». В сентябре 2021 года избран председателем горсовета Уфы, в ноябре 2024-го — председателем правления Совета муниципальных образований Башкирии.

Исполнительным директором ассоциации городов и районов Башкирии остался экс-глава Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин.

