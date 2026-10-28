«Сбербанк» ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ в декабре
Центробанк (ЦБ) в декабре может сохранить ключевую ставку, считает зампред правления, финансовый директор «Сбербанка» Тарас Скворцов. Он также допустил снижение ставки на 25 базисных пунктов.
«Мы допускаем вариант сохранения ключевой ставки на последнем заседании в декабре, но вместе с тем считаем, что есть довольно существенная вероятность того, что ключевая ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов»,— уточнил господин Скворцов на конференц-звонке (цитата по «Интерфаксу»).
23 октября ЦБ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Аналогичное решение регулятор принял на предыдущем заседании 11 сентября. Сигнал на декабрьское заседание ЦБ оставил нейтральным, но прогноз по ставке на следующий год ужесточил — теперь это не средние 10,5–12,5%, а 12,5–13,5% годовых.