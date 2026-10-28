В Пермском УФАС назначен новый заместитель руководителя

Господин Литвинов — выпускник Пермского государственного национально исследовательского университета по специальности «Государственное и муниципальное управление». Его карьера началась в контрольном департаменте администрации губернатора Пермского края в 2013 году. В УФАС Павел Литвинов пришел в 2015 году на должность ведущего специалиста-эксперта отдела контроля органов власти и процедур торгов. В 2019 году назначен заместителем начальника отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС, спустя два года возглавил его. Павел Литвинов имеет классный чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3-го класса.