В центре Екатеринбурга 4 ноября перекроют движение из-за крестного хода
В центре Екатеринбурга 4 ноября временно перекроют движение транспорта из-за крестного хода, сообщили в городской администрации.
Шествие начнется у Свято-Троицкого кафедрального собора на ул. Розы Люксембург, 57а, и завершится у Храма-Памятника на Крови на ул. Царской, 10.
Во время крестного хода с 11:30 до 12:30 будет оперативно прекращено движение транспорта на следующих участках:
ул. Розы Люксембург — от Свято-Троицкого кафедрального собора до улицы Куйбышева;
ул. Куйбышева — от улицы Розы Люксембург до улицы Гоголя;
ул. Гоголя — от улицы Куйбышева до улицы Малышева;
ул. Пушкина — от улицы Малышева до проспекта Ленина;
проспект Ленина — от улицы Пушкина до улицы Толмачева;
ул. Толмачева — от проспекта Ленина до улицы Первомайской;
ул. Царская — от улицы Первомайской до Храма-Памятника на Крови.
Водителям рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок через центр города.