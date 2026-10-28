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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Урал

В центре Екатеринбурга 4 ноября перекроют движение из-за крестного хода

В центре Екатеринбурга 4 ноября временно перекроют движение транспорта из-за крестного хода, сообщили в городской администрации.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Шествие начнется у Свято-Троицкого кафедрального собора на ул. Розы Люксембург, 57а, и завершится у Храма-Памятника на Крови на ул. Царской, 10.
Во время крестного хода с 11:30 до 12:30 будет оперативно прекращено движение транспорта на следующих участках:

  • ул. Розы Люксембург — от Свято-Троицкого кафедрального собора до улицы Куйбышева;

  • ул. Куйбышева — от улицы Розы Люксембург до улицы Гоголя;

  • ул. Гоголя — от улицы Куйбышева до улицы Малышева;

  • ул. Пушкина — от улицы Малышева до проспекта Ленина;

  • проспект Ленина — от улицы Пушкина до улицы Толмачева;

  • ул. Толмачева — от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

  • ул. Царская — от улицы Первомайской до Храма-Памятника на Крови.

Водителям рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок через центр города.
Полина Бабинцева