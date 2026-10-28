В думе Екатеринбурга наградили волонтеров за спасение людей во время стихий

«Сегодня в зале достаточно много молодежи, и для нас очень важно, чтобы и члены Молодежной палаты при Екатеринбургской городской думе, и все те, кому это интересно, кто неравнодушен к делу спасения людей, имели возможность на практике познакомиться с азами оказания первой медицинской помощи. Конечно, мы надеемся, что эти знания не понадобятся, но, если вдруг нужно будет продемонстрировать свои умения, хочется верить, что этот мастер-класс поможет ребятам», — пояснила председатель городской думы Анна Гурарий.