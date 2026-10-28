В думе Екатеринбурга наградили волонтеров за спасение людей во время стихий
Депутаты Екатеринбургской городской думы наградили спасателей и добровольцев, которые участвовали в ликвидации последствий паводка и других неблагоприятных природных явлений в Нижних Сергах, Ирбите и Кушве.
Награды вручили сотрудникам МЧС, участникам аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск» и добровольцам Волонтерского центра депутата Алексея Вихарева. Они получили почетные грамоты и благодарственные письма.
Заместитель начальника отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального МЧС Максим Мошкин уточнил, что сотрудники подразделения помогают не только жителям Свердловской области, но зачастую участвуют и в ликвидации ЧС в других регионах.
«Все ребята, которые присутствовали сегодня, спасали жизни людей, спасали животных, находили выходы из тех ситуаций, в которых можно было сказать, что это невозможно. Например, когда в населенном пункте смывало дорогу и не было проезда, они добирались на лодках и специализированных машинах», — рассказала депутат городской думы Ксения Лещенко. По ее словам, в мероприятиях принимали участие около 40 добровольцев Волонтерского центра Алексея Вихарева и примерно столько же представителей аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск» совместно с сотрудниками МЧС.
В конце мероприятия для волонтеров и представителей Молодежной палаты думы Екатеринбурга спасатели «РМК Поиск» провели мастер-класс по оказанию первой помощи: участники учились спасать человека при удушье и проводить сердечнолегочную реанимацию.
«Сегодня в зале достаточно много молодежи, и для нас очень важно, чтобы и члены Молодежной палаты при Екатеринбургской городской думе, и все те, кому это интересно, кто неравнодушен к делу спасения людей, имели возможность на практике познакомиться с азами оказания первой медицинской помощи. Конечно, мы надеемся, что эти знания не понадобятся, но, если вдруг нужно будет продемонстрировать свои умения, хочется верить, что этот мастер-класс поможет ребятам», — пояснила председатель городской думы Анна Гурарий.
Напомним, летом 2026 года Ирбитский район и Нижние Серги из-за обильных дождей столкнулись с паводком, в населенных пунктах вводили режим чрезвычайной ситуации. В Кушве в июне прошел ураган, после чего город тоже подвергся паводку. Были полностью разрушены 32 частных дома, около 100 — повреждены, пострадал 21 человек.