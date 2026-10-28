Под Воронежем достроили распределительный центр «Чижика»
Управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» X5 Group завершила возведение распределительного центра (РЦ) для сети «Чижик» в селе Айдарово Рамонского района Воронежской области. Как стало известно «Ъ-Черноземье», инспекция государственного строительного надзора региона провела проверку достроенного объекта 27 октября. Объем инвестиций в проект оценивался в 2 млрд руб.
Изначально местные власти рассчитывали на открытие центра в ноябре 2026 года, однако прошлым летом в X5 Group сообщали «Ъ-Черноземье», что запуск запланирован на 2027 год.
О строительстве РЦ стало известно в 2025 году. Соответствующее соглашение было заключено на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). На объекте планировалось создать около 300 рабочих мест. Распределительный центр должен работать в формате мультитемпературного склада для хранения и обработки свежей и замороженной продукции, бакалеи, овощей и фруктов.
В ноябре 2025-го «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Тамбовской области ввели в эксплуатацию вторую очередь логистического комплекса X5 Group в индустриальном парке «Котовск». На тот момент общий объем инвестиций в проект составлял 2,7 млрд руб.