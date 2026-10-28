Под Воронежем достроили распределительный центр «Чижика»

О строительстве РЦ стало известно в 2025 году. Соответствующее соглашение было заключено на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). На объекте планировалось создать около 300 рабочих мест. Распределительный центр должен работать в формате мультитемпературного склада для хранения и обработки свежей и замороженной продукции, бакалеи, овощей и фруктов.