Складоискатели

В 2025 году в Черноземье было заявлено сразу несколько крупных логистических проектов как федеральными игроками Wildberries и X5 Group, так и местным бизнесом. В то же время в макрорегионе продолжается строительство уже заявленных заранее логоцентров, а также расширение и развитие инвестплощадок, в том числе особых экономических зон (ОЭЗ), с развитой транспортной инфраструктурой. На фоне этого эксперты отмечают эффективность логистики в макрорегионе, несмотря на отсутствие прямого доступа к портам.

Логистическая инфраструктура в регионах Черноземья во многом формируется усилиями крупных федеральных игроков

Федералы строят склады

Логистическая инфраструктура в регионах Черноземья формируется в том числе усилиями крупных федеральных игроков. В июле 2025 года объединенная компания Wildberries и Russ купила земельный участок в Курской области под строительство логистического центра. Инвестиции вначале оценивались в 7 млрд руб., однако к сентябрю проект подорожал почти до 8 млрд руб. Площадь комплекса составит 103 тыс. кв. м. Его должны ввести в эксплуатацию до конца 2027 года.

Параллельно Wildberries и Russ продолжает реализацию логокомплекса в Новоусманском районе Воронежской области. Летом была введена в эксплуатацию первая очередь проекта, а в начале сентября завершилось строительство второй. По данным облправительства, общий объем инвестиций в комплекс составляет не менее 10 млрд руб., из них 5 млрд — только в первую очередь. При полном запуске вместимость логоцентра площадью 156 тыс. кв. м составит более 90 млн единиц товара.

Еще один логоцентр Wildberries и Russ открылся в мае в индустриальном парке (ИП) «Котовск» в Тамбовской области. Его строительство началось в 2023 году, а стоимость работ составила 6,8 млрд руб. Склад запустили двумя очередями — общая итоговая площадь центра составила 108 тыс. кв. м.

При этом с реализацией проекта логоцентра в Орловской области у компании возникли сложности. В начале ноября стало известно, что власти региона расторгли договор аренды на земельный участок под строительство центра с Wildberries и Russ. Решение объяснили тем, что компания «не вела никакой хозяйственной деятельности» на площадке. Проект заявлялся еще 2022 году. Через год Wildberries предоставили участок в 303,1 тыс. кв. м.

Другой крупный федеральный игрок — управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» X5 Group — реализует в макрорегионе два логистических проекта. В Воронежской области X5 Group планирует построить распределительный центр (РЦ) для сети «Чижик» в селе Айдарово Рамонского района. Объем вложений оценивается в 2 млрд руб. Соответствующее соглашение было заключено на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Запуск запланирован на 2027 год.

В конце июля ритейлер запустил первую очередь логоцентра в тамбовском ИП «Котовск», инвестиции составляют не менее 3 млрд руб. (из них 1 млрд руб. направлен только в 2025 году). Общая площадь комплекса составляет 42 тыс. кв. м. Проект был анонсирован в 2024 году, соответствующее соглашение облправительство заключило с X5 Group на ПМЭФ, когда компании дали земельный участок в аренду.

По мнению заместителя председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасии Горелкиной, Черноземье привлекает федеральных игроков за счет «выгодного расположения в центре европейской части страны, что обеспечивает удобный доступ к ключевым направлениям внутреннего рынка». «Здесь сходятся важные федеральные трассы и железнодорожные магистрали, а развитый агропромышленный комплекс формирует устойчивый спрос на распределительные мощности. Вместе с тем международный транзитный потенциал пока ограничен из-за отсутствия морской инфраструктуры и удаленности от ключевых экспортных коридоров, поэтому развитие мультимодальных маршрутов требует дальнейшей инфраструктурной модернизации»,— отмечает эксперт.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что макрорегион входит в число лидеров по логистике и инвестициям благодаря развитой транспортной сети и низким ценам на землю: «Транспортная сеть солидная — 20 тыс. км дорог и железные дороги, на развитие которых РЖД планирует потратить 50 млрд руб. к 2027 году. При этом сейчас макрорегион предлагает относительно невысокие цены на землю, от 100 тыс. руб. за гектар. Конечно, дорожная сеть все еще нуждается в развитии, но во многом эту задачу решает нацпроект, в рамках которого она может вырасти и, что важно, повысится качество дорог, необходимых для развития логистики».

Курс на хранение

Местный бизнес в этом году также анонсировал несколько заметных логистических проектов. Одно из крупнейших предприятий Курской области ООО «Курскхимволокно» планирует построить в облцентре логистический центр рядом с трассой М-2 «Крым» и железнодорожной веткой. Предварительный объем вложений составляет 1,1 млрд руб. Реализовать проект намерены поэтапно до 2028 года. Сначала компания возведет два склада площадью по 2,5 тыс. кв. м. Затем планируется строительство терминала для перегрузки 40-футовых контейнеров. Завершающим этапом станет создание складского комплекса класса «А» площадью 10 га.

В конце октября стало известно, что головная компания «Курскхимволокно» ПАО «Куйбышевазот» собирается отказаться от строительства комплекса по производству минудобрений из-за недовольства горожан и сложности ведения

бизнеса в приграничье. На уже подготовленной площадке со всей необходимой инфраструктурой — железной дорогой, автотрассой, водопроводом, газовыми и электросетями — и будет возведен логоцентр.

Особая ситуация сложилась вокруг проекта в Рамонском районе Воронежской области. В августе воронежские бизнесмены Павел Тулинов и Евгений Волков заявили о планах построить там до 2030 года логокомплекс стоимостью 1 млрд руб. Общая площадь зданий должна была составить 24 тыс. кв. м. При этом участок находился в муниципальной собственности и граничил с охраняемой Нагорной дубравой. Власти не согласовали проект из-за угрозы вырубки деревьев в природном заказнике. Спустя месяц Евгений Волков сообщил об отказе от реализации проекта на фоне жалоб местных жителей на начавшуюся вырубку леса.

Тогда реализацией проекта рядом с Нагорной дубравой заинтересовался крупный девелопер ГК «Развитие» Сергея Гончарова. ГК выиграла тендер на «комплексное развитие территории» (КРТ). Девелопер планирует вложить 8,5 млрд руб. в собственный логоцентр. По договору КРТ он должен заплатить 23 млн руб. за право застроить 25 га зеленых насаждений складами. Региональные власти заявили, что их устраивает текущий проект за счет «максимального сохранения зеленых насаждений и компенсационной высадки деревьев».

В Левобережном районе Воронежа также продолжается расширение логокомплекса ООО «Альта» Алексея и Татьяны Павловых. В мае компания заявляла о планах ввести в эксплуатацию новый корпус, в результате чего общая площадь объекта увеличится с 25 тыс. до 30 тыс. кв. м.

Объем инвестиций в весь комплекс оценивался в 3,5–4,2 млрд руб.

Анастасия Горелкина считает, что реализация крупных логистических проектов демонстрирует «устойчивый интерес бизнеса к макрорегиону»: «На площадках развиваются центры, рассчитанные на обслуживание крупных потоков товаров, что создает новые рабочие места и стимулирует развитие прилегающих территорий. Однако динамика проектов неоднородна: одни из них продвигаются в соответствии с заявленными целями, другие сталкиваются с корректировками сроков и организационными сложностями. Это не снижает общей привлекательности региона, но требует более внимательного проектного сопровождения и оценки готовности инфраструктуры».

Представитель IPM Consulting отмечает, что ключевые проекты «во многом обеспечиваются господдержкой». «В то же время частный капитал также сохраняет к Черноземью высокий интерес, о чем могут свидетельствовать, например, анонсированные на ПМЭФ контракты общей стоимостью 25 млрд руб. Понятно, что в текущих условиях инвестиционная привлекательность приграничных регионов снизилась по вполне понятным причинам, однако власти предпринимают усилия, направленные на нивелирование рисков за счет льгот и преференций»,— добавляет Анастасия Владимирова.

Площадки для вложений

Власти регионов Черноземья привлекают инвесторов в том числе за счет льготных условий в особых экономических зонах (ОЭЗ) с развитой транспортной и логистической инфраструктурой. На сегодня в макрорегионе действуют и продолжают развиваться четыре зоны: ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ) «Центр» в Воронежской области, ОЭЗ ППТ «Липецк» в Липецкой,

ОЭЗ «Третий полюс» в Железногорске Курской области и ОЭЗ ППТ «Орел» в Мценском районе Орловской области.

В середине ноября стало известно, что ОЭЗ «Орел» планируют расширить на 103,3 га. В границах территории расширения расположено 13 земельных участков, которые находятся в собственности региона и постоянном пользовании КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик». Сейчас прорабатываются объемы инфраструктуры, необходимые для работы будущих резидентов. Сроки и объем инвестиций пока не раскрываются.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении ОЭЗ «Центр». Для этого в Левобережном районе Воронежа был создан индустриальный парк «Масловский-2» на 441 га. Вложения в инфраструктуру для расширения зоны воронежские власти оценивают в 4,9 млрд руб. На новых площадях планируется строительство интегрированного сталелитейного завода, зерноперерабатывающего комбината и предприятия по покраске алюминиевого профиля.

Также в начале этого года было анонсировано создание пятой ОЭЗ в Черноземье — в Мичуринском районе Тамбовской области. Инвестиции в нее могут составить около 20 млрд руб. Будущая зона должна расположиться на участке в 126 га. Рядом находятся железнодорожный узел и автотрасса Р-22 «Каспий».

Директор ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин поясняет, что география макрорегиона «накладывают объективные ограничения» на работу действующих преференциальных зон: «Отсутствует прямой доступ к портам и аэропортам. Однако большинство ОЭЗ компенсируют это подключением к железнодорожной сети, что обеспечивает эффективную логистику на внутреннем рынке. Уже существующая инфраструктура отвечает потребностям резидентов и продолжает развиваться».

Среди конкурентных преимуществ планирующейся к реализации тамбовской ОЭЗ господин Лабудин видит «расположение площадки в непосредственной близости к Тамбову». «Во-первых, это гарантирует доступ к ключевым транспортным артериям региона, что сразу повышает привлекательность площадки для экспортно-ориентированных и производственных компаний. Во-вторых, близость к городской инфраструктуре снижает нагрузку на управляющую компанию по созданию социальных объектов. И, что важно, зона сможет опираться на местную систему подготовки кадров, минимизируя для резидентов трудовые издержки»,— считает эксперт.

Госпожа Горелкина добавляет, что на отдельных ОЭЗ в макрорегионе уже сформированы рабочие индустриально-логистические кластеры. По мнению эксперта, это свидетельствует об эффективности механизма. «Развитие зон происходит неравномерно: часть из них активно наращивает мощность и привлекает резидентов, а другие находятся в стадии формирования базовой инфраструктуры. Однако общая динамика остается позитивной, а потенциал расширения высок при условии дальнейшего упорядочивания инженерных сетей, улучшения транспортной доступности и формирования комплексных условий для резидентов».

