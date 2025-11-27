X5 Group запустила в тамбовском Котовске распределительный центр за 2,7 млрд

На территории индустриального парка (ИП) «Котовск» в Тамбовской области введен в эксплуатацию распределительный центр X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), сообщила пресс-служба облправительства. Это вторая очередь логистического комплекса компании, совокупный объем инвестиций в проект составил 2,7 млрд руб.

Распределительный центр оснащен современным оборудованием и 150 единицами специализированной техники. До конца 2026 года планируется реализовать первый этап роботизации и ввести в эксплуатацию автоматические погрузчики под управлением искусственного интеллекта. В настоящее время в центре работают 300 сотрудников, а с выходом на полную мощность в январе 2026 года штат увеличится до 500 человек.

Общая площадь всего логокомплекса составила 34 тыс. кв. м, ему поставляют товары уже более 600 партнеров, в том числе 30 из них — местные. Поставки планируется осуществлять в 500 магазинов торговой сети «Пятерочка» в Тамбовской и Липецкой областях. В самой компании сообщили, что ежедневная пропускная способность логоцентра достигает 2 тыс. палето-мест, а размещаемый ассортимент может насчитывать более 6 тыс. позиций.

«На территории логистического центра расположены мультитемпературные камеры, которые используют диоксид углерода в качестве охлаждающего элемента. CO2 является натуральным хладагентом, он экологически безопасный, нетоксичный, негорючий и высокоэффективный»,— подчеркнули в компании.

На момент начала строительства и публичного анонсирования проекта в июле 2024 года тогдашний губернатор Максим Егоров сообщал, что общий объем вложений в проект оценивался в 3 млрд руб. Анонсировалось, что выход на полную мощность планируется в 2026 году. В начале июля X5 Group сообщила, что комплекс в ИП «Котовск» будет открыт с опережением плана до конца 2025-го. Первая очередь комплекса была запущена в августе 2025 года, тогда сообщалось, что на строительство только в этом году было направлено почти 1 млрд руб.

Ульяна Ларионова