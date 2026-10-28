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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Ярославль

Жительница Ярославской области отдала мошеннице 690 тыс. рублей за снятие порчи

Жительница Ярославской области отдала мошеннице 690 тысяч рублей за снятие порчи

Егор Снетков / Коммерсантъ

Жительница Дзержинского района Ярославской области лишилась более 690 тыс. руб. после разговора с женщиной, пообещавшей снять порчу с нее и родственников. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
По данным полиции, на улице Урицкого к 56-летней женщине подошла незнакомка и убедила ее, что на семью наложена порча. Для проведения ритуала потерпевшая передала ей деньги и ювелирные изделия, предварительно сложив их в носок. Вернув сверток, незнакомка запретила открывать его в течение суток. Позже женщина обнаружила внутри камни.
Полицейские установили подозреваемую — неработающую жительницу Краснодарского края 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сотрудники МВД проверяют ее возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.
Виктория Самко