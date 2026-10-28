Жительница Ярославской области отдала мошеннице 690 тыс. рублей за снятие порчи
Жительница Ярославской области отдала мошеннице 690 тысяч рублей за снятие порчи
Жительница Дзержинского района Ярославской области лишилась более 690 тыс. руб. после разговора с женщиной, пообещавшей снять порчу с нее и родственников. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
По данным полиции, на улице Урицкого к 56-летней женщине подошла незнакомка и убедила ее, что на семью наложена порча. Для проведения ритуала потерпевшая передала ей деньги и ювелирные изделия, предварительно сложив их в носок. Вернув сверток, незнакомка запретила открывать его в течение суток. Позже женщина обнаружила внутри камни.
Полицейские установили подозреваемую — неработающую жительницу Краснодарского края 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сотрудники МВД проверяют ее возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.