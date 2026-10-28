Жительница Ярославской области отдала мошеннице 690 тыс. рублей за снятие порчи

По данным полиции, на улице Урицкого к 56-летней женщине подошла незнакомка и убедила ее, что на семью наложена порча. Для проведения ритуала потерпевшая передала ей деньги и ювелирные изделия, предварительно сложив их в носок. Вернув сверток, незнакомка запретила открывать его в течение суток. Позже женщина обнаружила внутри камни.