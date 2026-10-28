Экс-замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова приговорили к 11 годам колонии
Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) приговорил бывшего первого заместителя губернатора региона Алексея Шипилова к 11 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Кроме того, ему назначили штраф в размере 15 млн руб.
Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Согласно обвинению, он получил не менее 7,5 млн руб. от представителя управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска за общее покровительство. Посредником при передаче взятки был экс-мэр Сургута Андрей Филатов.
Обвинение считает, что Андрей Филатов состоял в организованной преступной группе, которая лоббировала перевод многоквартирных домов из муниципального актива — АО «Управляющая компания №2» — в подконтрольную частную структуру («Диалог»), которой фактически владел.
Андрей Филатов обвинялся в 13 эпизодах коммерческого подкупа и ушел на СВО в октябре 2026 года.