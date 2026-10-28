ХК «Автомобилист» и «Металлург» проведут матч с медной шайбой в честь рабочих

«Екатеринбург и Магнитогорск объединяет богатая промышленная история и любовь к хоккею. Для многих поколений уральцев заводы и хоккей стали неотъемлемой частью жизни. После рабочих смен сотрудники предприятий отправляются на трибуны поддерживать любимую команду, а многие и сами играют в хоккей в любительских лигах»,— сказано в сообщении. Заводчане на матче будут объявлять стартовые составы команд и проведут символическое вбрасывание шайбы перед началом встречи.