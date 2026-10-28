ХК «Автомобилист» и «Металлург» проведут матч с медной шайбой в честь рабочих
На «УГМК Арене» 31 октября состоится тематический матч «Хоккей и завод», в котором ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга встретится с «Металлургом» из Магнитогорска (Челябинская область), сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба. Мероприятие пройдет при поддержке УГМК и станет знаком уважения к поколениям уральцев, чьим трудом создавалась промышленная история региона. Промышленная тематика появится в предматчевом шоу и в оформлении матча.
«Екатеринбург и Магнитогорск объединяет богатая промышленная история и любовь к хоккею. Для многих поколений уральцев заводы и хоккей стали неотъемлемой частью жизни. После рабочих смен сотрудники предприятий отправляются на трибуны поддерживать любимую команду, а многие и сами играют в хоккей в любительских лигах»,— сказано в сообщении. Заводчане на матче будут объявлять стартовые составы команд и проведут символическое вбрасывание шайбы перед началом встречи.
Игроки «Автомобилиста» Адам Ружичка, Даниэль Спронг, Илья Карпухин и Дмитрий Юдин вместе с металлургами на уральском заводе изготовили две медные шайбы. Одна будет использоваться в матче «Хоккей и завод», вторая — в предматчевых телетрансляциях КХЛ до конца сезона, представляя промышленную историю Урала зрителям по всей стране и за ее пределами.