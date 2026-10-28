Здание бывшей конной школы в Ярославле выставили на торги
В Ярославле Росимущество выставило на торги здание конной школы, сообщили «Ъ-Ярославль» в электронной торговой площадке «РТС-тендер». Продается нежилое здание площадью 513,2 кв. м и земельный участок площадью 3,2 тыс. кв. м на улице 3-й Островной, 46. Начальная цена лота составляет 10,878 млн руб.
По этому адресу расположена частная школа верховой езды «Парково». Организатором торгов выступает межрегиональное территориальное управление Росимущества по Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областям. Имущество реализуют в рамках исполнительного производства.
Продажа имущества связана со взысканием задолженности по кредитному договору. По материалам судебных решений, в феврале 2022 года Дзержинский районный суд Ярославля удовлетворил требования Россельхозбанка о взыскании процентов и неустоек и обращении взыскания на заложенную недвижимость.
Заявки на участие принимают до 16 ноября. Аукцион назначен на 18 ноября 2026 года.