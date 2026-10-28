Здание бывшей конной школы в Ярославле выставили на торги

Продажа имущества связана со взысканием задолженности по кредитному договору. По материалам судебных решений, в феврале 2022 года Дзержинский районный суд Ярославля удовлетворил требования Россельхозбанка о взыскании процентов и неустоек и обращении взыскания на заложенную недвижимость.