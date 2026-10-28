Теннисистка Диана Шнайдер пробилась в четвертьфинал турнира в Токио

Спортсменки провели на корте 2 часа 31 минуту. Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Следующая соперница Дианы Шнайдер определится в матче между филиппинкой Александрой Эалой (19-я в мире) и австралийкой Талией Гибсон (38-я).