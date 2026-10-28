Теннисистка Диана Шнайдер пробилась в четвертьфинал турнира в Токио
13-я ракетка мира Диана Шнайдер пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Токио. Во втором круге россиянка обыграла белоруску Александру Соснович, занимающую 112-е место в мировом рейтинге.
Спортсменки провели на корте 2 часа 31 минуту. Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Следующая соперница Дианы Шнайдер определится в матче между филиппинкой Александрой Эалой (19-я в мире) и австралийкой Талией Гибсон (38-я).
Ранее в четвертьфинал состязания не смогла выйти россиянка Екатерина Александрова, занимающая 33-е место в рейтинге WTA. Она уступила представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой (66-я) — 4:6, 6:4, 6:7 (5:7).
Общий призовой фонд турнира в Токио составляет $1,2 млн. Действующей победительницей является Белинда Бенчич из Швейцарии.