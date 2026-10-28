Осужденного экс-министра вывели из состава избиркома Ульяновской области
В среду, 28 октября, своим постановлением депутаты заксобрания Ульяновской области вывели бывшего регионального министра имущественных отношений Михаила Додина из состава областной избирательной комиссии.
Как доложил депутатам зампред комитета по госстроительству, МСУ и развитию гражданского общества Николай Лазарев, предлагаемый проект постановления связан со вступлением в силу приговора, вынесенного в отношении экс-министра.
Михаил Додин был введен в состав облизбиркома в 2022 году с правом решающего голоса по предложению предыдущего состава комиссии. Он прибыл в Ульяновск в 2022 году из Москвы с командой нового губернатора Алексея Русских и был назначен на должность министра имущественных отношений. Свою карьеру он начинал в структурах МВД Удмуртии. В июле 2026 года Ленинским районным судом Ульяновска он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (при получении выплат за привлечение желающих заключить контракт с Минобороны РФ), совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (ч.4 ст.159.2 УК РФ). Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. и лишением права занимать должности в органах власти сроком на два года.
7 октября коллегия по уголовным делам Ульяновского областного суда, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры и апелляционную жалобу адвокатов осужденного, оставила приговор без изменения и он вступил в законную силу.